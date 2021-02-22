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Шоу-бизнес

У Ирины Федишин приключилась беда с дроном в Доминикане

10:17 22 февраля 2021
федишин

Певица Ирина Федишин лишилась беспилотника, когда снимала красоты Доминиканы. Очарованная островом Саона звезда захотела снять пляж и море с высоты птичьего полета. Запись сохранилась, но дрон придется покупать новый, рассказала Ирина.

«Когда наш беспилотник поднялся вверх, с ним случилось происшествие, и возвращались с острова мы уже без него», — жалуется Федишин.

Ирина Федишин с мужем и двумя сыновьями отдыхает на курортах Карибского моря. Звезда попробовала местную кухню, а одно из блюд окрестила «буритто-какитто». Также певица побывала в «церкви Майкла Джексона» и узнала, что красивую легенду придумали исключительно для туристов.

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