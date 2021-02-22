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Шоу-бизнес

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

10:33 22 февраля 2021
Алина Гросу

Новый выпуск популярного шоу «Маска» не обошелся без того, чтобы звездный детектив Оля Полякова не задела кого-то из коллег. В этот раз острая на язык артистка задела Алину Гросу, предполагая, что под одной из масок может скрываться именно она.

Оля стала выкрикивать молодой коллеги и пыталась напеть ее песню «Бджілка». Но спутала ее с песней Винни-Пуха. В итоге получилось у Поляковой: «Я бджілка, бджілка, я вовсе не медведь…».

Алина не стала тянуть с ответом. Она опубликовала в Instagram ролик, в котором подшутила над Поляковой.

Подписчики поддержали Алину и резко раскритиковали Полякову за ее поведение на шоу. Предполагают, до конца проекта Оля перессорится со всем шоу-бизнесом.

Ранее Полякова влипла в грандиозный скандал, назвав Тину Кароль «главной плакальщицей страны». Досталось от Поляковой и Камалии.

Напомним, под маской Козы скрывалась известный психолог Наталья Холоденко.

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