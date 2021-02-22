У невестки Оксаны Марченко случился курьез с животным

Кошка невестки телеведущей Оксаны Марченко Екатерины неожиданно для своей хозяйки оказалась котом.

«Когда у Лолиты выросли яйца. Лолита стала Леликом», — пишет Екатерина в комментарии к видео с домашним любимцем, которое она выложила в сториз в Instagram. На ролике показано, как кот сидит на руках у хозяйки и забавно морщит лоб.

Ранее о беде со своим котом рассказывала Оксана Марченко. Ее домашний любимец по кличке Кокос попал в больницу с тяжелым сердечным приступом. Кота продержали несколько дней на аппарате искусственной вентиляции легких.

Instagram-блогер Екатерина Марченко, ранее уехавшая отдыхать в горы, продолжает выкладывать фото с заснеженными пейзажами.

Фото со странички Екатерины Марченко в социальных сетях.

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