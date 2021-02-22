Мультфильм «Том и Джерри» и комедия «Скажене Весілля 3»: что посмотреть в кино с 25 февраля

В четверг, 25 февраля, в украинский прокат выходят шесть новых фильмов, в том числе комедия «Скажене Весілля 3», снятая отечественными кинематографистами. Поклонники британского кино получат возможность увидеть сразу две картины, причем обе сняты на основе реальных событий — «Опасный элемент» с Розамунд Пайк в роли Марии Кюри и «Почетная миссия: Герои навсегда» о польских военных летчиках. Европейское кино представлено также драмой «Берлин Александерплац», участником прошлогоднего Берлинского международного кинофестиваля. Для любителей ужастиков прокатчики приготовили седьмую часть популярной киносерии «Поворот не туда». Ну, а фильмом недели по праву можно назвать полнометражный мультик «Том и Джерри», собравший за 14 февральских дней 150 миллионов долларов в прокате всего нескольких стран мира.

«Том и Джерри»

(0+, США, Warner Bros., анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 50 миллионов долларов)

Вряд ли герои этого мультфильма нуждаются в представлении. Кот Том и мышонок Джерри были созданы Уильямом Ханной и Джозефом Барбарой в 1940 году. С тех пор они уже 80 лет (!) веселят детей и взрослых во всем мире. Было снято более 160 короткометражных мультиков и несколько полнометражных анимационных лент. И вот американский режиссер и продюсер Тим Стори, который прежде не имел дела с мультипликацией, а снимал преимущественно комедии и боевики («Совместная поездка», «Фантастическая четверка»), решил рассказать о том, как Том и Джерри встретились впервые и как началось их вечное противостояние. Премьера мультфильма несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса. В результате «Том и Джерри» вышел в прокат в нескольких странах мира 10 февраля. В США и Канаде зрители увидят его 25 февраля в кинотеатрах и одновременно на стриминговом канале HBO Max. Но даже двух недель проката всего в десятке стран хватило, чтобы мультфильм собрал уже 150 миллионов долларов!

«Скажене Весілля 3»

(«Безумная свадьба 3») (0+, Украина, Film.ua и Kinomania, комедия)

Зрителей ждет встреча с полюбившимися героями предыдущих двух частей этой комедии — членами семьи Середюкив и их друзьями. В этот раз собрался жениться Захар. И выбрал он в себе невесты дочь цыганского барона Раду! Роль главы славного, но беспокойного семейства исполнил Назар Заднипровский. Захара играет Вячеслав Хостикоев. Раду — Катерина Файн, а ее отца — популярный певец Петр Черный. Увидят зрители, конечно, и Юрия Горбунова, и Джимми Воха-Воху, и других актеров. А вот режиссер у фильма другой — Владислава Климчука сменил Любомир Левицкий («Штольня»). Напомним, первая часть комедии «Скажене весілля» вышла в прокат в октябре 2018 года и собрала 55 миллионов грн. Вторая часть появилась в декабре 2019 года, кассовые сборы составили 41,2 миллиона грн.

«Опасный элемент»

(12+, Великобритания, StudioCanal, историческая драма)

Фильм рассказывает о жизни выдающегося физика, химика, педагога Марии Кюри. Мария Склодовская (девичья фамилия) родилась в 1867 году в Варшаве. Первая — это слово так часто упоминается в сочетании с именем Марии Кюри, что они стали практически неразделимы. Она стала первой женщиной-преподавателем в Сорбонне. Парижская медицинская академия нарушила собственные правила и впервые включила в свои члены женщину, и это была Кюри. Она стала первой женщиной, удостоившейся Нобелевской премии. И первой, кто получил ее дважды. Вместе со своим мужем Пьером Кюри Мария открыла радиоактивность и ввела этот термин в мировую науку.

Главную роль в фильме исполнила популярная британская актриса Розамунд Пайк («Аферистка»). Пьера Кюри сыграл Сэм Райли («Никогда, редко, иногда, всегда»). Роль их старшей дочери Ирен досталась звезде мини-сериала «Ферзевый гамбит» Ане Тейлор-Джой. В британском прокате фильм собрал 3,5 миллиона долларов.

«Берлин Александерплац»

(12+, Германия — Нидерланды, Entertainment One, драма)

Фильм является экранизацией одноименного романа немецкого писателя Альфреда Деблина, который вышел в 1929 году. Книга по праву считается одним из наиболее значимых произведений немецкой литературы XX века. Это уже третья ее экранизация. Первый фильм «Берлин Александерплац» вышел еще в 1931 году. Деблин лично участвовал в написании сценария. Второй раз за экранизацию взялся культовый немецкий режиссер Райнер Вернер Фасбиндер. В 1980 году в Германии вышел снятый им 14-серийный телефильм.

В книге главный герой грузчик Франц выходит из тюрьмы, где он отсидел четыре года за убийство своей подруги. Он хочет стать честным и порядочным членом общества, однако очень быстро окунается с головой в криминальный мир Берлина. В Германии царит безработица, к власти стремятся нацисты, а в районе Александерплац всем заправляют убийцы, воры и сутенеры…

Режиссер Бурхан Курбани перенес действие романа в настоящее время. Его Франц — нелегальный иммигрант из Гвинеи-Биссау, который пытается начать новую жизнь в Германии. Его роль исполнил Велькет Бунгуе, ранее снимавшийся в сериалах и короткометражных фильмах. Премьера картины состоялась год назад в рамках Берлинского международного кинофестиваля.

«Поворот не туда: Наследие»

(16+, США — Германия — Канада, Saban Films, ужасы)

Это уже седьмая часть популярной серии «Поворот не туда». Все фильмы относятся к жанру «слэшер». Это ужастики, где герои обязательно сталкиваются с убийцей-психопатом, который изощренно расправляется по очереди с каждым из персонажей. Чаще всего его жертвами становятся подростки или молодые люди. Обычно все убийства происходят за очень короткий промежуток времени — не более суток. Первый «Поворот не туда» вышел в 2003 году и собрал в прокате 28,7 миллиона долларов. Вторая и третья части добавили еще 22 миллиона долларов. Последующие «Повороты» сразу выходили на DVD.

«Наследие» задумывался как перезагрузка всей киносерии. Ее поручили режиссеру-дебютанту Майку Нельсону. Главную роль исполнила испанская актриса и модель Шарлотта Вега («Американский убийца»). В фильме сыграл также известный голливудский актер Мэттью Модайн, который в начале своей карьеры прославился, снявшись у Стэнли Кубрика в «Цельнометаллической оболочке» и у Алана Паркера в «Птахе». А сюжет картины довольно прост — группа молодых людей отправляется в горы Аппалачи, чтобы пройти по знаменитому пешеходному маршруту Аппалачская тропа…

«Почетная миссия: Герои навсегда»

(оригинальное название Hurricane, в интернете известен как «Крылья урагана» или «Ураган») (16+, Польша — Великобритания, Kaleidoscope Film, военная драма, бюджет — 10 миллионов долларов)

Фильм основан на реальных событиях. Это история о группе польских военных летчиков, которые во время Второй мировой войны бежали от нацистских захватчиков сначала во Францию, а затем в Великобританию. Там они сформировали 303-ю эскадрилью, которая доблестно сражалась против немецких асов и внесла свою лепту в так называемую Битву за Британию — масштабное авиационное сражение, продолжавшееся с 10 июля по 30 октября 1940 года.

Снял картину британский режиссер Дэвид Блэр, лауреат премий «Эмми» и BAFTA. Главные роли исполнили Иван Реон, Майло Гибсон, Стефани Мартини, Криштоф Гадек, Марчин Дорочиньский. В Польше и Великобритании картина вышла в прокат в 2018 году. Кассовые сборы составили 2,1 миллиона долларов.

Какие фильмы вышли в прокат с 18 февраля, смотрите здесь.

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