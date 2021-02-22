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Шоу-бизнес

Машу Ефросинину задело обвинение в хамском поведении за кулисами «Лиги смеха»

11:45 22 февраля 2021
Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на порцию критики от подписчицы за «хамское поведение» на площадке.

Такой комментарий Ефросинина получила под постом, в котором телеведущая рассказала об «обнимашках» с командой в «Битве Титанов». «Сказали, что обниматься им со мной удобно — значит, сработаемся?» — написала телеведущая в комментарии к фото, которое она выложила в Instagram.

А потом была вынуждена реагировать и на критический комментарий.

Ранее Маша Ефросинина, сообщившая, что станет тренером на шоу «Лига смеха» в юбилейном сезоне «Битвы титанов», призналась, что ужасно волнуется и предчувствует волну ненависти в свой адрес.

А недавно она получила шквал критики за интервью с блогером Софией Стужук, недавно похоронившей мужа и оставшейся с тремя детьми.

Фото Маши Ефросининой из социальных сетей.

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