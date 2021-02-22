Внук Ротару с сережкой в ухе умилил бабушку

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, кроме записи музыки, пробует себя еще и в фотомодельном бизнесе. Новая урбанистическая фотосессия Анатолия очень понравилась семье. Родственники дружно отметились под ярким фото 26-летнего Анатолия с сережкой в ухе.

София Ротару поставила внуку «сердечко». Такая же реакция появилась и от мамы Светланы. Отец юноши — Руслан Евдокименко — через эмодзи донес свою радость, что сын стал сильным и выглядит настоящим мужчиной.

Ранее Анатолий опубликовал в Instagram романтическую фотосессию из Нью-Йорка, а также приобщился к раскрутке танцевальной странички сестры в TikTok.



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