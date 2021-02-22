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Шоу-бизнес

Настя Каменских пожаловалась на недомогание

13:44 22 февраля 2021
Настя Каменских

Певица Настя Каменских/NK, удивившая сменой образов на шоу «Маска», пожаловалась на недомогание. В Instagram-stories она рассказала, что скоро порадует поклонников новым ярким клипом. На какую песню, звезда пока не уточняет.

Настя рассказала, что ради новых образов ей пришлось нарастить длинные ногти. «Выглядит это красиво, но очень неудобно. Пока умылась, чуть глаза не вынула», — говорила Настя.

Она также рассказала, что в новом видео появится в необычном макияже и образах. Клип снимали в Киеве почти сутки. На съемочной площадке певица провела около 30 часов и очень устала.

Каменских пожаловалась, что после насыщенного дня чувствует недомогание и весь день намерена провести в постели.

Напомним, Настя Каменских является одним из звездных детективов шоу «Маска». Все подробности последнего эфира, кто скрывался под образом Козы — читайте здесь.

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