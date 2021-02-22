Игоря Николаева растрогала реакция Аллы Пугачевой на пост о жене

Композитор Игорь Николаев трогательно поблагодарил свою супругу Юлию Проскурякову, которая пришла в его жизнь и сделала ее другой.

«В этот день, 21 февраля, 15 лет назад, ты появилась в моей жизни, и она стала другой! Спасибо за новую жизнь, спасибо за нашу Вероничку!» — написал Игорь Николаев в Instagram.

Под этим постом отметились многие знаменитости, но Игорь Николаев особо выделил три комментария — Аллы Пугачевой, своей супруги Юлии и Леонида Агутина. Эти комментарии были закреплены композитором. В топе есть и комменты от других звезд. На некоторые из них Игорь Николаев ответил благодарностью, однако они закреплены не были.

Композитору Игорю Николаеву уже не в первый раз говорят, что его нынешняя супруга, Юлия Проскурякова, очень похожа на его бывшую жену Наташу Королеву (они состояли в браке с 1992 по 2001 год). В то же время фолловеры уловили похожесть старшей дочки Николаева, Юлии, с его нынешней супругой.

Фото — скриншот.

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