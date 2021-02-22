27.81 / 28.00 33.50 / 33.88
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Игоря Николаева растрогала реакция Аллы Пугачевой на пост о жене

13:49 22 февраля 2021
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Композитор Игорь Николаев трогательно поблагодарил свою супругу Юлию Проскурякову, которая пришла в его жизнь и сделала ее другой.

«В этот день, 21 февраля, 15 лет назад, ты появилась в моей жизни, и она стала другой! Спасибо за новую жизнь, спасибо за нашу Вероничку!» — написал Игорь Николаев в Instagram.

Под этим постом отметились многие знаменитости, но Игорь Николаев особо выделил три комментария — Аллы Пугачевой, своей супруги Юлии и Леонида Агутина. Эти комментарии были закреплены композитором. В топе есть и комменты от других звезд. На некоторые из них Игорь Николаев ответил благодарностью, однако они закреплены не были.

Композитору Игорю Николаеву уже не в первый раз говорят, что его нынешняя супруга, Юлия Проскурякова, очень похожа на его бывшую жену Наташу Королеву (они состояли в браке с 1992 по 2001 год). В то же время фолловеры уловили похожесть старшей дочки Николаева, Юлии, с его нынешней супругой.

Фото — скриншот.

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Пугачева с дочерью

«Девчули зажигают»: Лиза Галкина и Алла Пугачева весело сплясали под Mambo Italiano

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер