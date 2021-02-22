«Сердце разрывается»: Мария Миронова отреагировала на смерть матери

22 февраля стало известно о смерти звезды фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой. Актрисе было 74 года. Последнее время она жила на даче во Владимирской области.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — подтвердила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Уход матери стал большим ударом для ее дочери, актрисы Марии Мироновой. Она опубликовала пост в Instagram, в котором попросила журналистов на время оставить ее в покое.

«Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни. Сердце разрывается. Пожалуйста, господа журналисты, оставьте меня на время в покое…», — написала Мария.

Напомним, Мария — дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова. Она также стала актрисой.

Напомним, 18 февраля умер актер Андрей Мягков. Его похоронили в Москве.

1153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter