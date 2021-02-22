27.81 / 28.00 33.50 / 33.88
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Сердце разрывается»: Мария Миронова отреагировала на смерть матери

14:18 22 февраля 2021
Мария Миронова

22 февраля стало известно о смерти звезды фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой. Актрисе было 74 года. Последнее время она жила на даче во Владимирской области.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — подтвердила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Уход матери стал большим ударом для ее дочери, актрисы Марии Мироновой. Она опубликовала пост в Instagram, в котором попросила журналистов на время оставить ее в покое.

«Моя Мама сегодня скоропостижно ушла из Жизни. Сердце разрывается. Пожалуйста, господа журналисты, оставьте меня на время в покое…», — написала Мария.

Напомним, Мария — дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова. Она также стала актрисой.

Напомним, 18 февраля умер актер Андрей Мягков. Его похоронили в Москве.

1153

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

тодоренко

«Занимаешь чужое место»: Тодоренко на шоу «Маска» разозлила зрителей

яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер