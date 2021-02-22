Ани Лорак не сдержала эмоций после победы Лазарева на «Танцах»

Певица Ани Лорак, на днях выложившая в соцсети видео с певцом Сергеем Лазоревым, на котором они целуются в гримерке, эмоционально отреагировала на победу своего друга в конкурсе «Танцы со звездами».

Ани Лорак оставила сразу два комментария под постом Сергея Лазорева в Instagram, в котором он сообщил о победе в конкурсе и поблагодарил всех, кто болел за него и помогал.

Ранее Ани Лорак, которой приписывают роман с Сергеем Лазоревым, спровоцировала певца на матерный комментарий в соцсетях. Так Сергей Лазорев отреагировал на анонс новогодних выступлений от Ани Лорак. Впрочем, хоть его комментарий был и нецензурным, но глубоко положительным.

Напомним, что Сергей Лазарев является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым.

Фото — скриншот.

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