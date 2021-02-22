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«До совершеннолетия будете прятать лицо?» Юрия Горбунова укорили за забавное фото с сыном

14:39 22 февраля 2021
иван и юрий горбунов и катя осадчая

Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая продолжают делиться в соцсетях фотографиями четырехлетнего сына Ивана. Вот только лица малыша на снимках никогда не видно: ребенок или стоит спиной к камере, либо же скрывается за маской.

Странная манера фотографировать ребенка не осталась незамеченной. Звездной паре уже прямо советуют вести себя попроще.

Рекомендациям молодые родители вряд ли последуют. Судя по всему, не показывать сына в соцсетях - это принципиальная позиция. Лицо Ивана закрыто вне зависимости от того, ведется ли съемка дома или на детском празднике:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Максимум, который позволяют родители, это показать краешек щеки:

 

Либо же выглядывающие глаза из-под маски:

Напомним, старшего сына — 18-летнего Илью — Катя Осадчая не показывает в соцсетях по личной просьбе юноши. Илья разрешил опубликовать лишь один снимок, где Осадчая сфотографирована в профиль, а сыновья развернулись спиной к фотографу.

Фото kosadcha/Instagram, gorbunovyuriy/Instagram

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