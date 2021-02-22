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Шоу-бизнес

«Меня так тоже когда-то убивали»: Валерия воззвала о помощи

14:46 22 февраля 2021
Валерия

Певица Валерия, некогда ставшая жертвой домашнего насилия, написала эмоциональный пост о гибели девушки, которая решила уйти от своего парня, но стала его жертвой.

В своем посте в Instagram она написала о том, что девушку можно было бы спасти — соседи пытались вызвать полицейских, но те не ехали на вызов.

«Государство отстаивает интересы убийцы и полиции. Такое отношение к домашнему насилию стало в России уже нормой. Государство продолжает рассматривать домашнее насилие не как преступление, а как многовековую традицию российской семьи, в которую оно вмешиваться не должно. В итоге государство стоит в стороне и ждет, когда нужно будет забирать очередной труп», — пишет Валерия.

Одна из подписчиц поинтересовалась, почему Валерия подняла эту тему. На что певица ответила, что сама стала жертвой домашнего насилия. Напомним, что это произошло в то время, когда вторым мужем певицы был продюсер Александр Шульгин. Сейчас певица замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

Напомним, что в 2001 году Валерия уходила из шоу-бизнеса. Тогда же была обнародована информация об издевательствах над певицей ее бывшего мужа. Она с тремя детьми была вынуждена бежать к родителям и задумывалась об уходе в монастырь. На сцену она вернулась лишь после того, как ее мужем и продюсером стал Иосиф Пригожин.

Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) является фигуранткой базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии.

Фото со странички Валерии в соцсетях.

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