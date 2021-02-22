Сергей Бабкин раскрыл, во сколько ему обошлись операции в Вене

Сергей Бабкин, который стремительно начал терять зрение, рассказал, как прошла вторая операция в Вене и в какую сумму обошлось лечение за границей. За 14-дней перенес две операции на глазах. Предварительно он сообщал, что только работа лазера для одного глаза обошлась в 2 700 евро. А после второй операции сообщил полную сумму.

«На данный момент всё лечение (две операции), работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции — стоили нам 15 000 евро. Операция на 2-й глаз прошла успешно! Все воспалённые очаги зашиты. У нас всё отлично! Благодарю всех за миллион ваших добрых мыслей! Благодарю мою Снежану за то, что не позволяет мне опускать руки и решает все, на первый взгляд не решаемые вопросы. Благодарю Семью за поддержку, ежедневную помощь и молитвы, благодарю Вселенную за урок! Много осознаний произошло за это время! Все трудности приносят нам бесценный опыт!» — поделился Сергей в Instagram

Также Сергей рассказал, что ему придется еще раз лететь в Вену через два месяца, чтобы пройти обследование и «добить» левый глаз, нужно убрать оставшиеся пятна.

Напомним, в начале года Сергей Бабкин сообщил, что у него диагностировали редкое заболевание — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. Его зрение ухудшалось с каждым днем. Без операции артист мог полностью ослепнуть.

В интервью «ФАКТАМ» Сергей Бабкин подробно рассказал, что стало причиной заболевания, как он нашел клинику в Вене и кто ему помог в этом.

378

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter