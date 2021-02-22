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Шоу-бизнес

«Страшно модно»: Ирина Билык сразила поклонников своим стилем

15:16 22 февраля 2021
Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык, которая на днях праздновала 48-летие своего «гостевого» мужа Аслана Ахмадова, впечатлила фолловеров эпатажным образом.

На новых фото, опубликованных в Instagram, она предстала в ярко-красном меховом пальто, которое дополнила черным головным убором а-ля «кубанка» и черными же ботинками на очень грубой подошве.

Эксперименты с одеждой понравились подписчикам звезды украинскй эстрады и они рассыпались комплиментами в ее адрес.

«Какая стиляжная», «Страшно модно», «Полнейший эпатажжж», «Спасайте милую душу», — гласят подписи под фото.

Напомним, ранее журналисты сравнили Билык с… лидером партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко, которая тоже в последнее время экспериментирует со своей внешностью.

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