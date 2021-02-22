Дежавю: Джигурда снова женился на Анисиной

Актер и певец Никита Джигурда, в 2016 году расставшийся с фигуристкой Мариной Анисиной, вновь заключил с ней брак.

«Моя свадоба с Олимпийской чемпионкой на льду Мариной Анисиной - это не фейк!» — написал Джигурда в Instagram.

Тем временем «СтарХит» сообщает, что 59-летний Никита Джигурда появился в ЗАГСе в костюме от дизайнера Вячеслава Зайцева и шубе в пол. Его образ дополнили черные очки, браслеты и кольца с черепами. А 45-летняя Марина Анисина была в коричневом длинном платье с блестками и меховой накидке.

«Не должно было быть громкой свадьбы. Неделю назад позвонила Анисина и говорит: „Люблю тебя и хочу замуж“. Год мы не виделись… Отвечаю ей: „Кабаки, рестораны не работают“. А она: „Ты же маг, ты же ведун. Ты же сделаешь что-нибудь? Но роспись должна быть тайной“. Мы палец о палец не ударили, все сделали наши друзья, Игореша, который был на нашей первой свадьбе. Повторяю, мы вынуждены были развестись», — заявил Джигурда.

Издание отмечает, что на торжестве присутствовал и скандально известный адвокат Эльман Пашаев — он представлял в суде интересы актера Михаила Ефремова, которого таки отправили в колонию за смертельное ДТП.

Кстати, еще во время слушания дела в суде Джигурда заявлял, что за рулем автомобиля находился не Михаил Ефремов, а совершенно другой человек.

Эта ситуация стала темой шутки в шоу «Что было дальше?», в котором комики слушают историю звездного гостя, а потом пытаются угадать, чем она закончилась. После того, как Джигурда напел: «Миша наш не виноват, не сидел он за рулем», комик Илья Макаров закончил фразу цитатой из сериала «Ведьмак»: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

Также актер заявлял, что погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова убили «иловики-шакалы, а не гениальный Михаил Ефремов, и что покушение готовилось именно на актера.

Фото Никиты Джигурды из социальных сетей.

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