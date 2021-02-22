Актер из российских сериалов умер от рака

В Петербурге ушел из жизни 71-летний актер театра «На Литейном» Александр Жданов, известный также своими ролями в телесериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

В родном театре актера, где он служил с 1976 года, озвучили причину смерти — онкологическое заболевание, с которым Жданов боролся больше года.

В «Литейном» он был занят в спектаклях «Примадонна», «Отцы и сыновья», «Скупой», «Ворон» и других.

Данных о дате и месте прощания с актером пока нет, сообщает «СтарХит».

Напомним, 20 февраля в Москве попрощались с одним из самых любимых и узнаваемых советских и российских актеров Андреем Мягковым, который скончался в четверг, 18 февраля, на 83-м году жизни.

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