Еще одному российскому актеру запретили въезд в Украину: СМИ назвали его фамилию

Один из российских актеров прилетел в аэропорт «Борисполь», но пограничники запретили ему въезд на территорию Украины. Об этом Госпогранслужба сообщает в своем Facebook.

«Иностранец прилетел в „Борисполь“ рейсом из Дубая. Из-за того, что в июне 2017 года актер незаконно посещал временно оккупированный Крым, получил трехлетний запрет въезда в Украину», — говорится в сообщении.

По информации агентства «Интерфакс-Украина», запрет касается актера Артема Черненко. Он снялся в фильмах «Чкалов», «Любовная сеть» «Красные горы», «Район тьмы. Хроники повседневного зла».

Ранее сообщалось, что российская певица Zivert, которая выступала в оккупированном Крыму, перенесла на неопределенный срок свои концерты в Киеве и Одессе — якобы исключительно из-за карантина.

Фото: Кино-театр.ру

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