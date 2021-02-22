Бузова решила блеснуть боксерскими способностями, но нарвалась на критику

Озаботившаяся спасением россиян от наркомании российская певица Ольга Бузова решила пойти дальше и вернулась к тренировкам по боксу. В ролике, который тусовщица показала в своем Instagram, она «сражается» со спарринг-партнершей, активно отражая ее удары.

Примечательно, что для тренировки Ольга избрала весьма фривольный наряд, подчеркивающий все ее достоинства, и оставляющий спину полуголой.

Большинство поклонников радостно приветствовали возращение любимицы в спорт, однако нашлись и те, кто оставил под видео критические отзывы.

Критики же оказались ярыми противниками женского бокса в принципе.

Напомним, ранее Бузову высмеяли за тарелку с сырыми пельменями.

Скрин видео Instagram Ольги Бузовой



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