«Юра, это ты?»: Ткач шокировал невероятным видео

Юмористический актер Юрий Ткач, который вернулся из Доминиканы с целой коллекцией новых историй, оценил все возможности набирающей популярность мобильного приложения программы Reface, которое способно за считанные минуты менять одно лицо на другое в любом видео с очень реалистичным результатом.

Получившиеся таким образом видео юных исполнительниц со своим лицом Ткач выложил в сеть.

«Доминикана оставила след», — пошутил он в качестве комментария под видео.

«Хорошо отдохнули, похудели», — отозвались одни пользователи, в то время, как другие возмутились переходом Ткача «на другую сторону».

Отметим, что сейчас приложение Reface вышло на первое место в американском AppStore в категории «Развлечения», опередив таких монстров, как TikTok, Netflix и HBO и другие. Более того, в общем рейтинге программа заняла второе место, обогнав YouTube, Gmail, Instagram и Facebook Messenger. К слову, за проект отвечает украинская команда Neocortext, состоящая из трех киевлян — Романа Могильного, Олеся Петрива и Ярослава Бойко.

Что касается Юрия Ткача, то ему не привыкать к женским образам — недавно ему даже посоветовали «примерить» афрокосички, как у его дочери.



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