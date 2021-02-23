Вернувшаяся в Киев жена Николая Тищенко «перестала бесить»

Супруга народного депутата Украины Николая Тищенко Алла Барановская вернулась в Киев после «каникул» в тропиках. На опубликованном в Instagram фото женщина в модной голубой шубке пытается «одолеть» сугробы.

«Дома афигенски», — прокомментировала снимок Барановская.

Тем не менее из дальнейших постов под фото следует, что в Киев она вернулась ненадолго, так что надежды одной из ее подруг, скорее всего, останутся нереализованными.

«Наконец-то перестанешь бесить», — написала та с намеком на фото Аллы Барановской с отдыха, которые она постоянно публиковала в большом количестве.

Отметим, что украинские звезды, вернувшись с отдыха на островах, уже «втянулись» в зимние реалии и радовались снежной погоде.



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