«Ну уж очень стремно»: Павел Воля взбесил поклонников усами

Фолловеры Павла Воли, выложившего в сеть видео из «контактного» парка с животными в ОАЭ, больше обращали внимание не на зверей, а на внешность шоумена.

Видео Воля выложил в Instagram, уточнив, что он побывал не в зоопарке, а на частной ферме, где «животные содержатся в заботе и любви, где они настоящие друзья человека».

На ферме шоумен кормил птиц и животных, в том числе и жирафа, который «присоединился» к трапезе в ресторане, перетягивал канат со львом и позировал с огромной змеей на шее. Тем не менее, большее количество «лайков» собрали комментарии, касающиеся усов Павла Воли.

Напомним, что в конце прошлого года в скандал попала супруга Воли — гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Белорусская компания, занимающаяся производством женских колготок, пригласила ее рекламировать свою продукцию. Утяшева стала «ногами» компании после того, как прежняя модель Ольга Хижинкова попала в СИЗО — девушку задержали за участие в массовых акциях протеста.

Фото — скриншот.

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