«Основной посыл — унизить, загнобить»: звезда «Универа» устроила голый протест
Звезда «Универа» Наталья Рудова выложила в сети «голое» фото, пытаясь ответить хейтерам, видящим в обнаженном женском теле лишь нечто неприличное и оскорбительное.
«Голая женщина — шлюха, дура, чья-то игрушка лишь в уме ограниченного человека. Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины, на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша! Желание унизить, ткнуть пальцем — это желание рассказать о ваших комплексах», — пишет актриса в Instagram.
Свой пост она проиллюстрировала фотографией, которую назвала «Маргарита. Ведьма на крыше».
Под этим постом завязалась бурная дискуссия, в которой приняла участие и сама актриса.
Наталья Рудова — актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага». В 2012 году она получила премию «TopBeauty Cinema Awards» в номинации «Соблазн», а в 2018 году — премию «Fashion People Awards» в номинации «Актриса года».
Напомним, что летом прошлого года актриса сообщила о своей беременности, выложив в соцсети фото с округлившимся животом. Однако позже призналась, что разыграла подписчиков.
За сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым данные Рудовой были внесены в базы «Миротворца».
Фото Натальи Рудовой из социальных сетей.189
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