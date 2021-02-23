Звезда «Универа» Наталья Рудова выложила в сети «голое» фото, пытаясь ответить хейтерам, видящим в обнаженном женском теле лишь нечто неприличное и оскорбительное.

«Голая женщина — шлюха, дура, чья-то игрушка лишь в уме ограниченного человека. Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины, на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша! Желание унизить, ткнуть пальцем — это желание рассказать о ваших комплексах», — пишет актриса в Instagram.

Свой пост она проиллюстрировала фотографией, которую назвала «Маргарита. Ведьма на крыше».



Под этим постом завязалась бурная дискуссия, в которой приняла участие и сама актриса.

Наталья Рудова — актриса театра и кино. Наибольшую известность ей принесла роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага». В 2012 году она получила премию «TopBeauty Cinema Awards» в номинации «Соблазн», а в 2018 году — премию «Fashion People Awards» в номинации «Актриса года».

Напомним, что летом прошлого года актриса сообщила о своей беременности, выложив в соцсети фото с округлившимся животом. Однако позже призналась, что разыграла подписчиков.

За сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым данные Рудовой были внесены в базы «Миротворца».

Фото Натальи Рудовой из социальных сетей.

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