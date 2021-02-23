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Шоу-бизнес

«Ну, туда я не полезу»: Киркоров смутил певицу откровенной демонстрацией моды

9:22 23 февраля 2021
Филипп Киркоров

Эпатажный Филипп Киркоров устроил показ мод, демонстрируя собственный модный лук.

Певец был одет в рыжий полушубок и высокие ботинки в тон, а на плече у него висела сумочка с плюшевой обезьяной, которую Филипп назвал «Колей».

Все это великолепие он дополнил блестящими очками, стекла в которых держали «зомби-пальцы», и украшенным винтажной пряжкой поясом.

Однако его попытка показать пряжку поближе смутила снимавшую видео оперную певицу Анну Нетребко.

«Ну, туда я не полезу», — заявила она.

Комментаторы видео допустили, что под «Колей» Киркоров имел в виду своего коллегу Николая Баскова.

Филипп Киркоров является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Напомним, ранее над «луком» Филиппа посмеялся композитор Игорь Крутой.

Фото Instagram Филиппа Киркорова

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