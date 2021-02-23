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Шоу-бизнес

«А сегодня у нас с Ксю свадьба»: Эллерт срочно вызвал Мишину

9:51 23 февраля 2021
Александр Эллерт

Избранник «холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт заявил, что у них «с Ксю свадьба».

В сториз в Instagram он выложил видео из зала, где состоится свадьба, на которую его пригласили ведущим. По его словам, это — знаковое место. Именно в этом зале проходил финал «Холостячки». «Вот здесь стоял я, здесь стояла Ксю. Это был финал, когда я рассказывал о нашем космосе, нашей вселенной» , — говорит Эллерт и, обращаясь к Мишиной, просит ее немедленно прибыть к нему, где бы она ни находилась: «Я тебя жду. Где бы ты ни была, в чем бы ты ни была. В лосинах, не накрашенная, с любой гулей на голове. Все готово! У тебя десять минут, прилетай. Быстро!»

Недавно Эллерт, нарвавшийся на критику Мишиной из-за своего внешнего вида, решил исправить ситуацию и показал себя уже без ирокеза и рэперской бородки.

Фото Александра Эллерта из соцсетей.

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