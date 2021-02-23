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Шоу-бизнес

«А кто хотел, чтобы у Никитюк зубы стали как желтый снег? Вот вам дулька»: ведущая преобразилась

10:23 23 февраля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась белоснежной «американской» улыбкой.

«Кто хотел, чтобы зубы у Никитюк были желтые, как снег. А вот вам дулька» — заявила телеведущая и похвасталась отбеленными на три тона зубами. Видео она разместила в сториз в Instagram.

Пощелкав обновленными зубами, телеведущая призналась, что воспользовалась американской системой отбеливания — она проходит процедуры каждые шесть месяцев. Непосредственное отбеливание с гелем и под лампой предваряет тщательная чистка зубов.

«Теперь Никитюк не будет три дня есть борщ», — хихикает телеведущая.

Ранее Леся Никитюк хвасталась новыми дорогим туфлями, на которые она долго собирала деньги. И посетовала, что сможет надеть «дорогущую» обувь через полгода.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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