27.80 / 27.99 33.58 / 33.97
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Гузеева обратилась к испытывающей сильнейшую боль дочери Заворотнюк

11:08 23 февраля 2021
Анна и Анастасия Заворотнюк

Дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая «каждую минуту испытывает боль» от болезни матери, получила слова поддержки от телеведущей Ларисы Гузеевой.

Анна Заворотнюк в Instagram написала, что последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни: «Любой человек, который когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели».

В комментариях под этим постом Лариса Гузеева написала: «Ваша мама — в вас».

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что начала самостоятельную жизнь, переехав в свою квартиру в центре Москвы.

Напомним, что Лариса Гузеева является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную гастрольную деятельность в аннексированном Крыму, за антиукраинскую пропаганду.

Фото со странички Анны Заворотнюк в социальных сетях.

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Алина Гросу и Роман Полянский

Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер