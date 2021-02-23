Гузеева обратилась к испытывающей сильнейшую боль дочери Заворотнюк
Дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая «каждую минуту испытывает боль» от болезни матери, получила слова поддержки от телеведущей Ларисы Гузеевой.
Анна Заворотнюк в Instagram написала, что последние два года были самыми тяжелыми в ее жизни: «Любой человек, который когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели».
В комментариях под этим постом Лариса Гузеева написала: «Ваша мама — в вас».
Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что начала самостоятельную жизнь, переехав в свою квартиру в центре Москвы.
Напомним, что Лариса Гузеева является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную гастрольную деятельность в аннексированном Крыму, за антиукраинскую пропаганду.
Фото со странички Анны Заворотнюк в социальных сетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter