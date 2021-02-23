Светлана Тарабарова впервые показала подросшую дочь

Певица Светлана Тарабарова, которая с семьей переехала в новый загородный дом, впервые показала дочь Марию. Девочка родилась в сентябре 2020 года. Ранее звездная мама показывала дочку только со спины.

В новом посте в Instagram Светлана опубликовала фото малышки и рассказала, какое «приданное» приготовила для нее. Оказывается, артистка позаботилась о запасе стволовых клеток пуповинной крови.

Напомним, с мужем Алексеем Светлана также воспитывает двухлетнего сына Ивана.

Недавно Тарабарова предупредила подписчиков, что мошенники действуют от ее имени, рассылая сообщения о несуществующих конкурсах.

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