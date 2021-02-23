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Шоу-бизнес

Алла Пугачева осчастливила сына «отцовским» подарком

12:02 23 февраля 2021
Алла Пугачева

Гарри Галкин получил в подарок рубашку, точь в точь, как у его отца — юмориста Максима Галкина.

Как пишет Максим Галкин в Instagram, такой презент его сын получил от Аллы Пугачевой и своей сестрички Лизы. Он показал фото, на котором они с сыном сидят на лестнице в своем доме в деревни Грязи под Москвой. На Максиме и Гарри Галкиных — одинаковые черно-желтые рубашки. Юморист пишет, что его сын счастлив.

Ранее на одном из фанских сайтов появилось архивное видео — на ем Алла Борисовна и ее дочь устроили танцы на летней прогулке под популярный хит Mambo Italiano.

Фото Аллы Пугачевой из социальных сетей.

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