Дочь Андрея Макаревича засветилась на редком фото

Сын музыканта Андрея Макаревича порадовал фолловеров в Instagram редким фото с сестрой Даной (Донной), о существовании которой ее отец узнал лишь, когда девушке исполнилось 19 лет. Снимок он выложил в «сториз» своего Instagram.

45-летняя Дана — внебрачная дочь певца. В настоящее время она живет в Филадельфии (США), где работает вице-президентом фармацевтической компании.

Женщина — юрист по образованию, она замужем за американцем Кристофером Донато. Общих детей у них нет, но двух дочерей и сына мужа от первого брака — Джейми и Сару — женщина считает родными.

Что касается Андрея Макаревича, то он в 2019 году в четвертый раз сочетался браком — его избранницей стала журналистка Эйнат Кляйн.





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