Российская актриса Агата Муцениеце оригинально поздравила мужчин, показав им свою «пятую точку».

Фото она выложила в Instagram, отметив, что, «если присмотреться», то на фотографии можно увидеть «сердечко для мужчин».



Поздравление актрисы вызвало неоднозначную реакцию у ее подписчиков.

Кстати, подобным образом поздравляла своих подписчиков и телеведущая Ксения Собчак, показавшая свою «валентинку» ко Дню всех влюбленных.

Отметим, что Агата Муцениеце является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым.

Фото Агаты Муцениеце из социальных сетей.

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