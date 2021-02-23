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Шоу-бизнес

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

2:33 24 февраля 2021
Мария Максакова

Вдова убитого в Киеве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, героиня публикации «ФАКТОВ» Мария Максакова продолжает удивлять красотой и ухоженностью. Тем не менее даже ей не чужды слабости — 22 февраля оперная певица поделилась в Instagram фото с лимонным тортом, дав понять, что нарушила диету на ночь.

 

Впрочем, уже на следующий день певицу настигла "расплата" - сладкое пришлось «отрабатывать» на тренажере.

«Вчерашний тортик не проходит даром», - прокомментировала она фитнес-снимок.

 

Отметим, что Максаковой приходится нелегко в борьбе за красоту и молодость. Так, недавно женщина решилась на фейслифтинг и опубликовала селфи, сделанное непосредственно после процедуры.

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