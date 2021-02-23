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Шоу-бизнес

Сын Ротару показал любимое фото с отцом

13:12 23 февраля 2021
Руслан Евдокименко

Продюсер Руслан Евдокименко, сын украинской певицы Софии Ротару, ранее пожаловавшийся на мать, опубликовал в своем Instagram фото с отцом.

«Люблю эту фотографию», — написал Руслан Евдокименко.

Пост быстро собрал сотни лайков, в том числе от Софии Ротару и других членов семьи.

Руслану Евдокименко — 50 лет, он — единственный сын Софии Ротару. Его отец Анатолий Евдокименко был музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» и умер в 2002 году от третьего инсульта.

Ранее Руслан опубликовал пост-напоминание и приложил фотографию молодого отца. А София Ротару вспомнила, каким необычным образом познакомилась с будущим мужем. По ее словам, свадьба с Анатолием считалась по-сельски «скромной»: на нее пригласили «всего» около 200 человек.

Фото из Instagram Руслана Евдокименко

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