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Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс сцепилась с подписчицей из-за «морщинистых ног»

4:23 24 февраля 2021
Эвелина Бледанс

51-летняя актриса Эвелина Бледанс, выступавшая в составе комик-труппы «Маски», и не стесняющаяся даже сейчас публиковать полуобнаженные фото, подверглась хейту в сети.

Поводом для критики неизвестной с ником valentina195441 стали… ноги актрисы, которые она назвала «морщинистыми». Такую негативную реакцию встретило видео с Бледанс, которая поздравила мужчин с 23 февраля.

На это замечание Бледанс сообщила, что заглянула на страницу хейтерши и также не нашла ничего впечатляющего в ее ногах.

После этого она указала подписчице на ее невоспитанность, добавив, что не предлагала ей переходить на «ты».

Напомним, Эвелина Бледанс является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

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