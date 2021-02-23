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Шоу-бизнес

«Органы наружу»: внука Пугачевой «разрезали»

13:44 23 февраля 2021
Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который готовится к съемкам в фильме, показал видео с «кровавой» работой гримеров.

Видео он выложил в сториз в Instagram. Пресняков со «вскрытой грудной клеткой» признается, что у него за время работы гримеров затекла «пятая точка» и что не понятно, как долго над ним еще будут работать.

Также он на ускоренном видео показал, что с ним происходило в гримерной.

Ранее внук Аллы Пугачевой напугал фолловеров своим фото в больничном интерьере — юноша в кадре выглядел осунувшимся, с кругами под глазами.

Никита Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную концертную деятельность в аннексированном Крыму.

Фото со странички Никиты Преснякова в соцсетях.

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