Кулинар Лиза Глинская рассказала о потере ребенка и новой любви

Известный кулинар Лиза Глинская, победившая во втором сезоне проекта «МастерШеф», а затем ставшая его судьей, впервые рассказала о личной трагедии.

Оказывается, в 25-летнем возрасте она потеряла ребенка. У Лизы были тяжелые роды, малыш умер. В трагедии Лиза винит медиков. Она считает, что стимуляция родов привела к трагедии.

«Только потому, что она (доктор) хотела, чтобы я родила в ее смену, чтобы получить деньги, она решила ускорить процесс. Уже потом, общаясь с другими врачами, гинекологами и рассказывая им, как все было, какие таблетки мне давали, что мне кололи, что у меня открылось внутреннее кровотечение, что во время схваток я рвала кровью… было очень много таких страшных моментов. Мне оказывается дали три таблетки, а можно было только одну. Когда меня, полумертвую, довели до родов, и достали ребенка щипцами, у ребенка уже было удушье пуповиной. Ничего нельзя было сделать», — поделилась шокирующими подробностями Глинская в программе ЖВЛ на канале «1+1».

По словам Лизы, ей даже толком не объяснили, что произошло, по сей день ей даже не дали документы. После трагедии, она долго приходила в себя.

«Был такой период в жизни, когда внутри ты пустой. Когда совсем ничего не радует. Период, когда ты просто лежишь три дня, не вставая с постели. Абсолютное нежелание жить и что-либо делать», — рассказала Глинская.

По словам Лизы, тогда ее спасли выпуски «Готовим дома» Юлии Высоцкой. Они вытащили ее из депрессии и вдохновили заняться кулинарией.

«Когда-нибудь я бы хотела встретить эту замечательную женщину и сказать ей, что она меня спасла», — сказала Лиза.

Трагедия отдалила Глинскую с мужем, вскоре они расстались. А Лиза направила свою энергию в кулинарию. Она стала победительницей «МастерШеф», получила образование в Париже и реализовала себя, как кулинар.

Счастлива Лиза и в личной жизни. Своего избранника она не называет. Говорит, что с этим мужчиной они знакомы уже 20 лет.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Глинская рассказала о пути к успеху и поделилась эксклюзивными рецептами.

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