54-летняя Ольга Сумская осмелилась показать себя без фильтров и макияжа

Украинская актриса Ольга Сумская, муж которой участвует в шоу «Голос Країни», сняла видео, на котором запечатлена без макияжа. Она опубликовала ролик в сториз Instagram.

«Очень часто получаю смс с просьбой делать сториз без фильтров и без макияжа. Друзья, вы можете всё рассмотреть. Конечно, с фильтрами лучше. Но сейчас как есть», — говорит на видео Ольга Сумская.

Ранее сообщалось, что Ольга Сумская опубликовала в своей соцсети архивные фото. При этом она написала, что предпочитает атмосферные напечатанные фотографии, но подписчики тут же нашли ее прямо противоположное заявление.

Напоминаем. Сумская рассказала, благодаря чему ее союз с Виталием Борисюком сохраняет прочность уже десятки лет.

Фото из Instagram Ольги Сумской.

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