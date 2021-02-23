Alyona Alyona пожаловалась на проблемы с весом из-за травмы

Украинская реп-исполнительница Alyona Alyona получила травму ноги, а восстановление затянулось. Однако, судя по видео, которым исполнительница поделилась в «сториз» своего Instagram, ее больше беспокоит не сама травма, а стремительно возвращающийся за время «простоя» вес.

В кадре она лежит на кушетке в медпункте и смотрит в потолок.

Кстати, ранее Alyona Alyona предполагала, что избавиться от лишних килограммов ей мешают пожелания друзей и близких.

Напомним, в середине февраля девушка призналась, что влюбилась, однако подробностей о своем избраннике не сообщила.



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