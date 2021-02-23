Образ Валерии с пилоткой сочли пошлым

Образ певицы Валерии, в качестве аксессуара использовавшей пилотку, понравился не всем ее фолловерам.

Так, Валерия, давно переехавшая в Россию, опубликовала в Instagram поздравление к 23 февраля «дорогим защитникам».

Одна из подписчиц сочла этот образ пошлый — ее комментарий вошел в топ.

На днях певица опубликовала в сети эмоциональный пост о гибели девушки, которая решила уйти от своего парня, но стала его жертвой. Валерия рассказала, что эта ситуация «зацепила» ее, поскольку в свое время она сама была жертвой домашнего насилия. Речь идет о периоде, когда она была замужем за своим продюсером Александром Шульгиным.

Напомним, что Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) является фигуранткой базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду и открытое оправдание российской агрессии.

Фото со странички Валерии в социальных сетях.

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