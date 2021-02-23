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Шоу-бизнес

Маша Ефросинина приняла участие в «реверсивном стриптизе»

14:57 23 февраля 2021
Маша Ефросинина

Маша Ефросинина, ставшая новым судьей юмористического шоу «Лига Смеха», изрядно повеселилась во время одного из выступлений.

Юмористы харьковской команды продемонстрировали зрителям «стриптиз наоборот». Один из участников вышел на сцену в плавках, откуда торчали купюры. В процессе танца он начал… одеваться и… раздавать деньги.

Подошел «реверсивный стриптизер» и к Маше, попытавшись вручить деньги и ей.

Видео «лигасмешники» показали в Instagram.

Напомним, накануне телеведущую задело обвинение в хамском поведении за кулисами «Лиги смеха».

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