«Меня сегодня убили»: гибкая Мишель Андраде проявила себя в спортзале

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде, которую поклонники призывали участвовать в реалити «Холостячка», показала видео своей тренировки в спортзале: ролик она опубликовала в сториз Instagram.

«Меня сегодня убили», — подписала Мишель Андраде видео. Ролик демонстрирует, как 24-летняя певица выполняет различные упражнения. При этом видно, что она находится в отличной физической форме и показывает завидную гибкость.

Напоминаем, Мишель Андраде вместе «Позитивом» (Алексей Завгородний) стала ведущей тревел-шоу «Орел и Решка» — теперь она регулярно публикует новые фото с коллегой.

Как сообщалось ранее, чтобы привести себя в форму после карантина, Мишель Андраде ежедневно делает упражнение планка, а затем растягивается, чтобы сесть в шпагат.

Фото из Instagram Мишель Андраде

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