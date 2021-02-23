Популярная российская певица вернулась на сцену спустя два года после страшной аварии

Российская певица МакSим спустя два года после страшной аварии вышла на сцену. Она выступила на концерте «Звезды нашего времени» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Стархит».

МакSим исполнила песню «Преданным».

В 2019 году МакSим попала в страшную аварию. Певица долго восстанавливалась от полученных травм. Она лечилась сначала за границей, потом в России. Восстановительный процесс был тяжелым, не только с моральной точки зрения. Певица, которая не могла двигаться, поправилась на 15 килограммов. Потом у нее начались осложнения с сосудами, жуткие головные боли.

Была депрессия и проблемы с алкоголем. Ради дочерей, 11-летней Саши и 6-летней Маши, МакSим смогла отказаться от пагубной привычки.

Сейчас 37-летняя артистка вернулась в былую форму — она заметно похудела, решила проблемы со здоровьем и снова готова радовать поклонников своим творчеством.

Напомним, впервые после аварии на публике певица появилась в конце прошлого года. Она объяснила свое временное исчезновение, а также развеяла слухи по поводу ухода со сцены.

739

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter