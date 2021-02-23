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Шоу-бизнес

Популярная российская певица вернулась на сцену спустя два года после страшной аварии

16:03 23 февраля 2021
МакSим

Российская певица МакSим спустя два года после страшной аварии вышла на сцену. Она выступила на концерте «Звезды нашего времени» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Стархит».

МакSим исполнила песню «Преданным».

В 2019 году МакSим попала в страшную аварию. Певица долго восстанавливалась от полученных травм. Она лечилась сначала за границей, потом в России. Восстановительный процесс был тяжелым, не только с моральной точки зрения. Певица, которая не могла двигаться, поправилась на 15 килограммов. Потом у нее начались осложнения с сосудами, жуткие головные боли.

Была депрессия и проблемы с алкоголем. Ради дочерей, 11-летней Саши и 6-летней Маши, МакSим смогла отказаться от пагубной привычки.

Сейчас 37-летняя артистка вернулась в былую форму — она заметно похудела, решила проблемы со здоровьем и снова готова радовать поклонников своим творчеством.

Напомним, впервые после аварии на публике певица появилась в конце прошлого года. Она объяснила свое временное исчезновение, а также развеяла слухи по поводу ухода со сцены.

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