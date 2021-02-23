Вдовец Легкоступовой захватил квартиру певицы и отказывается ее покидать

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов, претендующий на наследство умершей певицы, обосновался в ее квартире и сменил замки.

Как сообщает «СтарХит», Фирсов заявил, что ему больше негде жить и отказывается покидать квартиру Легкоступовой, с которой в официальном браке он прожил лишь сорок дней.

«Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности — детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом, прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первым прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство. А через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить», — заявил адвокат семьи певицы Сергей Жорин.

Ранее юрист яхтсмена Фирсова Евгений Бобков рассказывал, что его клиент пытается вернуть 30 тысяч евро, которые «размыли в общей наследственной массе». Он также заявлял, что дочь Легкоступовой Анетта вывезла из квартиры все ценное.

Фото со странички Валентины Легкоступовой в социальных сетях.

395

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter