Звезда «Крепостной» засветилась на видео из оккупированной Абхазии

Актриса Екатерина Ковальчук, известная по главной роли в телесериале «Крепостная», опубликовала в своем Instagram видео, на котором запечатлено ее пребывание в оккупированной Россией Абхазии.

«В старости мы будем вспоминать об улыбках, а не айфонах! О неожиданных встречах, о щенке в руках и теплых прикосновениях», — написала в посте Ковальчук. При этом на видео она держит в руках щенка.

Напоминаем, Екатерине Ковальчук 28 лет. Она сыграла в Голливуде в короткометражке «Рядовой», а также снялась в фильме «Ментовские войны», сериале «Две сестры» и других картинах.

Ранее сообщалось. что Ковальчук называют в сети «копией Асмус» и приписывают ей роман с шоуменом Гариком Харламовым.

Фото из Instagram Екатерина Ковальчук

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter