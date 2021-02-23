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Шоу-бизнес

Звезде «Орла и Решки» задали провокационный вопрос после публикации снимка с любимым

18:02 23 февраля 2021
Астровская и Лаврентьев

Звезда «Орла и Решки» Алина Астровская опубликовала в Instagram фото с мужем Антоном Лаврентьевым.

«Мой ЛЫцарь! Все в твоих руках»,— подписала снимок девушка.

На фото пара целуется на ринге. Антон поднял Алину. Оба в боксерских перчатках.

Фанаты телеведущей пожелали молодым счастья, назвали их самой крутой парой и поинтересовались, когда будут дети.


Напомним, Алина Астровская — телеведущая и певица. Антон Лаврентьев — музыкант, поэт, путешественник. Они вместе несколько лет. Осенью прошлого года на концерте в Москве Антон со сцены признался Алине в любви.

Астровская и Лаврентьев расписались 1 февраля в кругу самых близких. Пышной свадьбы не было и в дальнейшем пара не уверена, что будет устраивать торжество. Для Алины это уже третий брак. Впервые она вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредуна. Через три года пара развелась. Вторым мужем стал бизнесмен Игорь, с которым Алина прожила два года.

35-летний Антон Лаврентьев прославился после того, как стал вести шоу «Орел и Решка. Шопинг» в паре с Марией Иваковой. Тогда коллегам постоянно приписывали роман, но зрители ошибались.

Фото Instagram/alina_astrovskaya_, vesti.ua/k

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