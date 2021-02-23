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Шоу-бизнес

Иванна Онуфрийчук показала «утро самой счастливой невесты»

19:08 23 февраля 2021
Иванна Онуфрийчук

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая помолвлена с казахским бизнесменом Алмазом, опубликовала в своем Instagram ролик, проникнутый предсвадебным настроением.

«Утро самой счастливой невесты», — подписала видео Иванна Онуфрийчук.

Ролик взывал восторги у подписчиков, которые дружно поздравляют телеведущую: «Невозможно нежно», «Нереальная красота. Будьте счастливы», «Красивая невеста».

«Свадьба. Все мысли только о нем. Утром до поздней ночи прокручиваю все в голове, представляю, как оно будет происходить: перед глазами церемония, праздничная программа, первый танец, афтепати», — ранее написала Онуфрийчук.

Она отметила, что наслаждается последними днями в статусе невесты.

Ранее сообщалось, что Иванна Онуфрийчук стала хозяйкой звездного балкона на шоу «Танці з зірками».

Фото из Instagram Иванны Онуфрийчук

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