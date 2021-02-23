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Шоу-бизнес

Жерару Депардье официально предъявлено обвинение в изнасиловании

20:56 23 февраля 2021
Жерар Депардье

Во вторник, 23 февраля, стало известно, что Жерара Депардье официально обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии. Об этом сообщила французская газета Le Figaro. Издание утверждает, что расследование было завершено еще в прошлом году. 72-летнему актеру предъявили обвинение 16 декабря. Получается, что два месяца кинозвезде и его адвокатам удавалось скрывать это.

Впервые об этой нелицеприятной истории СМИ написали в августе 2018 года. Заявление в полицию подала 22-летняя актриса, имя которой не называлось. Молодая женщина утверждала, что Депардье и она репетировали у него дома в 6-м округе Парижа. Ее отец и актер были друзьями, и она полностью доверяла Жерару. Она также сообщила полиции, что было два изнасилования.

Первое расследование ничего не дало. Однако в августе 2020 года его возобновили.

Адвокат Депардье Эрве Темим возмущен тем, что теперь общественности стал известен факт предъявления официального обвинения его клиенту. Он подчеркнул, что актер по-прежнему все категорически отрицает.

Адвокат жертвы Элоди Тюайон-Ибон отказалась комментировать ситуацию и попросила журналистов «уважать чувства» ее клиентки.

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