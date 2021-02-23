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Шоу-бизнес

Украинский певец рассорил поклонников поздравлением с 23 февраля

21:15 23 февраля 2021
Дорош

Украинский певец Владимир Дорош 23 февраля поздравил мужчин с праздником, который в Украине не отмечают с 2015 года — днем защитника Отечества, и опубликовал свои армейские фото.

Дорош пишет, что для него это принципиально важная дата.

«Желаю мужественным защитникам крепкого здоровья, счастья, жизни gazd и мира в семье и спокойствия. Чтобы в жизни брали оружие только для тренировок и из любопытства!» — поздравил певец всех, кто служил в армии СССР.

В сети у Дороша нашлись как противники, так и сторонники. Артисту напомнили о войне с Россией, патриотизме, любви к своей родине. Были и такие, кто считает, что в СССР военные защищали всех, независимо от языка и национальности.

Владимир Николаевич Дорош — заслуженный артист Украины. Родился в 1967 году в Черниговской области. После окончания школы служил в армии в войсках спецназа. Во время службы принимал участие в конкурсах художественной самодеятельности.

Он автор и исполнитель песен на украинском и русском языках, вице-президент Федерации волейбола Украины, президент спортивного клуба «Фаворит», член правления Всеукраинской федерации конного спорта.

Напомним, День защитника Украины — государственный праздник, отмечаемый 14 октября. Установлен в 2014 году указом президента. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

Фото wikipedia.org/

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