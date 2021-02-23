«Мисс Украина» жестоко расправилась с бананом «по Батаю»: фолловеры «прикол» не поняли

«Мисс Украина-2018» Леонила Гузь опубликовала в Instagram провокационное видео.

В ролике Леонила в черных кружевных колготках, ярко-красной блузке и таких же туфлях на высоком каблуке дефилирует под музыку. Она наступает на попавшийся по пути банан, давит его со зловещим выражением лица.

Видео подписано: «По Батаю».

Жорж Батай — французский философ, социолог, теоретик искусства и писатель левых убеждений, который занимался исследованием и осмыслением иррациональных сторон общественной жизни, разрабатывал категорию «священного». Его литературные произведения переполнены «кощунствами, картинами искушения злом, саморазрушительным эротическим опытом».

Подписчикам Гузь ролик явно не понравился. Они не поняли, при чем здесь банан и в чем он провинился.

Напомним, Гузь часто публикует свои снимки топлес и в кружевном белье.

Фото Instagram/leonila.guz

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