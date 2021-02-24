«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук и казахский бизнесмен Алмаз сыграли свадьбу на Мальдивах. Иванна опубликовала свадебный ролик в Instagram.

Невеста в белом платье со шлейфом из воздушной ткани и такой же фате с букетом цветов идет, улыбаясь, по дорожке навстречу жениху. Алмаз в строгом светлом костюме встречает свою возлюбленную. Вокруг гости приветствуют молодых. Церемония проходит на берегу океана. Видно, что вдали на песке стоят подружки невесты все с букетами и в одинаковых нарядах.

Пришли посмотреть на действо и сотрудники отеля.

В сети пару поздравляют и желают любви и счастья.

Ранее Онуфрийчук публиковала фото с Мальдив перед свадьбой.

Фото Instagram/ivannaonufriichuk

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