«Он тепло одет, а она полуголая»: Дмитрий Нагиев возмутил подписчиков фото с девушкой

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в соцсети провокационное фото. На нем сам артист с девушкой на яхте. При чем Нагиев в спортивном костюме, бейсболке и с накинутым на плечи свитером. А его спутница только в купальнике.

«Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет", — написал Нагиев.

В комментариях спрашивают артиста, почему он одет тепло, а девушка полуголая и шутят, что из-за таких как Нагиев в России подняли пенсионный возраст.

Напомним, российскому актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву 53 года. Он холостяк. С 2012 года является бессменным ведущим на росТВ шоу «Голос», «Голос 60+» и «Голос Дети». Артист признавался, что хотел бы участвовать в меньшем количестве телепроектов, а больше заниматься бизнесом.

Нагиев был женат один раз на радиоведущей Алле Шер. У пары родился сын Кирилл, который пошел по стопам отца. Публика узнала о брачном союзе из книги самой Шер, в которой она описала свою семейную жизнь и многочисленные измены артиста.

Фото Instagram/nagiev.universal, 7days.ru/

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